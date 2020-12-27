إعلامي كبير وتصريح غريب بعد إصابته بكورونا.. زميلته نقلت له العدوى؟

في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" في الحلقة التي قدمتها الإعلامية نجوى إبراهيم في غيابه، كشف الإعلامي وائل الإبراشي كواليس إصابته بفيروس كورونا، حيث أوضح أنه شعر بأعراض خفيفة للمرض، وتعامل معها بجدية شديدة، وأجرى التحاليل اللازمة ليؤكد له الأطباء أنه في المراحل الأولى من الإصابة بالفيروس.

وأضاف الإبراشي أنه يعتبر الإصابة بفيروس كورونا المستجد منحة وليست محنة، مؤكداً أنه لا يعرف كيفية إصابته بالفيروس رغم التزامه الشديد بالإجراءات الاحترازية.



وأكد أن بعض ضيوفه كانوا ينزعجون بسبب إصراره على مصافحتهم بطريقة الوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يقضي فترة العزل بمنزله، ويعتبر ابتعاده عن العمل لمدة أسبوعين بمثابة السجن المؤقت الذي لا يطيقه.





وكان الإبراشي قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا بعد ساعات قليلة من إعلان زميلته في البرنامج دينا عبد الكريم إصابتها هي الأخرى بالفيروس، ورجح عدد كبير من الجمهور أن تكون دينا من نقلت إلى الإبراشي الفيروس.