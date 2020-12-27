هجوم على مايا دياب بسبب تغريدتها حول لقاح كورونا

شكّكت النجمة اللبنانية مايا دياب في لقاح كورونا وعبّرت عن رفضها لأخذه بعد أن سبقها على ذلك راغب علامة وهيفاء وهبي.
وفي تغريدة لها عبر "تويتر" دعت مايا متابعيها أن لا يتسرّعوا ويتريّثوا لأن اللقاح ليس بمعجزة قائلة: "ما تتسرّعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء، وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض؟!".
وتابعت : "مش أقل من 4 لـ 6 سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم ".
وتعرّضت مايا لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحها حيث إعتبروا أن المواضيع الطبيّة هي لأصحاب الإختصاص ليسخر منها أحدهم قائلاً : "صار الواحد بدل يسأل مايا دياب شو آخر أعمالك الفنية يسألها شو آخر أبحاثك العلمية.. ".