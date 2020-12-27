هجوم على مايا دياب بسبب تغريدتها حول لقاح كورونا

شكّكت النجمة اللبنانية مايا دياب في لقاح كورونا وعبّرت عن رفضها لأخذه بعد أن سبقها على ذلك راغب علامة وهيفاء وهبي.

وفي تغريدة لها عبر "تويتر" دعت مايا متابعيها أن لا يتسرّعوا ويتريّثوا لأن اللقاح ليس بمعجزة قائلة: "ما تتسرّعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء، وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض؟!".

وتابعت : "مش أقل من 4 لـ 6 سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم ".

ما تتسرّعوا وتريّثوا،اللقاح ليس بمعجزة،ارجعوا بالتاريخ الى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت اسرع لقاح وُجد لمرض؟؟ مش اقل من ٤ ل ٦ سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها،لسنا حقل تجارب،اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس،لا تضعوا الموت والسم في اجسادكم.. — Maya Diab (@mayadiab) December 26, 2020

وتعرّضت مايا لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحها حيث إعتبروا أن المواضيع الطبيّة هي لأصحاب الإختصاص ليسخر منها أحدهم قائلاً : "صار الواحد بدل يسأل مايا دياب شو آخر أعمالك الفنية يسألها شو آخر أبحاثك العلمية.. ".