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فنون ومشاهير
لهذا السبب تم إسقاط الجنسية المصرية عن زوجة هذا الفنان
Lebanon 24
27-12-2020
|
23:00
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لا يزال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب، زوجة الفنان المصري هشام عبد الله يحدث ضجة كبيرة في الشارع المصري.
واستند قرار إسقاط الجنسية عن زوجة الفنان المصري، التي تحمل الجنسية السورية إلى إقامتها خارج البلاد وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة .
يذكر أن غادة نجيب كانت قد تزوجت من الفنان هشام عبد الله في عام 1999 .. وهربا معا إلى تركيا عقب أحداث ثورة 30 حزيران عام 2013 وقدما أحد برامج التوك شو لمعارضة الحكومة المصرية والدعوة إلى العنف والتحريض ضد مصر.
فأصدر النائب العام المصري السابق نبيل صادق عام 2016 قرارا بالموافقة على وضع كلا من هشام عبد الله وزوجته على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية. وقضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات .
المصدر: لها
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