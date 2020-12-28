فنون ومشاهير

الموت يغيّب إحدى أبرز المطربات في تونس

Lebanon 24
28-12-2020 | 06:00
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غيب الموت الفنانة التونسية زهيرة سالم، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتوفيت سالم، وهي من أبرز المطربات في تونس خلال القرن العشرين، في المستشفى العسكري في تونس العاصمة، بحسب وسائل إعلام تونسية.

ونعت وزارة الثقافة التونسية على حسابها بموقع فيسبوك المطربة الراحلة، مؤكدة أنها "غنت لأهم الملحنين والمطربين على غرار محمد التريكي وعبد الحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد علام ومحمد رضا والشاذلي أنور وغيرهم".

وللراحلة رصيد غنائي زاخر يقدر بنحو 500 أغنية، حيث بدأت مشوارها الفنى عام 1660، ومن أهم أغانيها"باجة بلاد المندرة والصابة" و"أمي يا أمي" و"يما برأسك بريله" و"اعطيني شريبة".
 
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