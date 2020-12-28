مواقف مفاجئة لجورج قرداحي اعتُبرت انقلاباً.. هذا ما قاله عن سلاح "حزب الله" (فيديو)

أثارت إطلالة الإعلامي جورج قرداحي الأخيرة ضجة كبيرة بسبب سلسلة المواقف النارية التي أطلقها.

وفي رده على سؤال ما إذا سلاح "حزب الله" لمصلحة لبنان، قال قرداحي: "سلاح حزب الله إلى الآن كان لمصلحة لبنان ولكن على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله وقياداته إعادة التفكير والنظر في الأمور"، اعتبره البض انقلاباً على مواقفه السابقة.

جورج قرداحي في برنامج المواجهة.. سلاح "حزب الله" كان لمصلحة لبنان, وعلى الحزب وحسن نصر الله وقياداته اعادة التفكير والنظر والقراءة ! pic.twitter.com/W0A0ddJYwm — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) December 26, 2020

وخلال استضافته في برنامج "المواجهة" على LBCI، أكّد قرداحي أن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحاسبة السياسيين والمسؤولين الفاسدين الذين أوصلوا بلاده إلى هذه الحالة.

جورج قرداحي مقدم برنامج من سيربح المليون يطالب بأن يكون في لبنان شخص مثل الأمير محمد بن سلمان ليقضي على الفساد #النجمة pic.twitter.com/AhvMoYI3DM — Saadaljabr (@Saadaljabr7) December 27, 2020

وقال قرداحي: "الحل يجي واحد يقول الأمر لي اقعدوا في بيوتكم، كل مسؤول سياسي يحط له دبابة قدام بيته وممنوع تتحرك".