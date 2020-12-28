مواقف مفاجئة لجورج قرداحي اعتُبرت انقلاباً.. هذا ما قاله عن سلاح "حزب الله" (فيديو)

أثارت إطلالة الإعلامي جورج قرداحي الأخيرة ضجة كبيرة بسبب سلسلة المواقف النارية التي أطلقها.
وفي رده على سؤال ما إذا سلاح "حزب الله" لمصلحة لبنان، قال قرداحي: "سلاح حزب الله إلى الآن كان لمصلحة لبنان ولكن على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله وقياداته إعادة التفكير والنظر في الأمور"، اعتبره البض انقلاباً على مواقفه السابقة.
وخلال استضافته في برنامج "المواجهة" على LBCI، أكّد قرداحي أن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحاسبة السياسيين والمسؤولين الفاسدين الذين أوصلوا بلاده إلى هذه الحالة.
وقال قرداحي: "الحل يجي واحد يقول الأمر لي اقعدوا في بيوتكم، كل مسؤول سياسي يحط له دبابة قدام بيته وممنوع تتحرك".