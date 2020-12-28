الطبيب النفسي لأصالة يُدافع عنها.. فصول كثيرة بقصتها مع طارق العريان لم تخرج للعلن

دافع الطبيب النفسي مصطفى النحاس، عن الفنانة أصالة بعد الهجوم عليها من قبل البعض بعد رسالتها التي وجهتها لطارق العريان، وذلك بعد انتشار صورة له برفقة حبيبته نيكول سعفان والتي تردد أنها السبب في انفصاله عن أصالة بعد تعرضها للخيانة منه.

وطالب النحاس الجميع بمراعاة أن فصول كثيرة في قصة تعرض الفنانة السورية للخيانة لا زالت "مسكوت عنها" ولم تخرج للعلن، طالبا التماس العذر لأصالة.

وعلّق النحاس كاتباً عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "كل اللي جرب طعنة من المقربين واختبر ألم الغدر يقدر يُدرك قد إيه الصدمة ممكن تفقدنا التوازن وتهدّنا وتشل تفكيرنا".

وأضاف: "وقبل ما نتطوع بإصدار الأحكام والتنظير خلينا فاكرين إن القصة ليها فصول كتير مسكوت عنها وماظهرتش للعلن".

واستكمل: "أصاله بتمتعنا بصوتها وروحها ووجودها من سنين، عيشنا بصوتها أحلى قصص الحب، وأشد إنكساراتنا عبّرت عنها بصدق، ورجعنا نقف تاني من جديد واحنا مُتلامسين مع صدق تعبيرها وجمال صوتها، هي رمز لناس كتير بتحبها وبتتعلم منها الحب والوفاء، روح نقية ونفس طيبة بتحتضن الكل، بتشتغل على نفسها بكل اجتهاد وتشحن طاقة كل اللي حواليها...هي أختي وصديقتي وشريكة نجاح".

واختتم قائلا: "الله يحفظك ويهون عليكي الصعب وتعدي المحنة على خير، ويارب وجودنا حواليكي يكون مُسكن لجرحك اللي عارف هو قد ايه عميق ومؤلم".