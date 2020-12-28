فنون ومشاهير

صورة رومنسية ونادرة لعادل إمام وزوجته.. شاهدوا كيف كانا

Lebanon 24
28-12-2020 | 18:00
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نشرت هالة مقبل، حفيدة الفنان المصري القدير عادل إمام، على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة نادرة جمعت الأخير وزوجته. وتبين أنها التقطت لهما في سن الشباب وظهر فيها الفنان وهو يحتضنها بطريقة طبيعية وعفوية.

 

وبعدها تناقل عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق الصورة وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تضمنت التساؤل عن سبب عدم ظهور الزوجة برفقة زوجها في المناسبات.

 

يشار إلى أن الجمهور تداول في وقت سابق صورة نادرة التقطت للمثل القدير في حفل خطوبة شقيقته إلى الفنان الراحل مصطفى متولي.

 

وظهر فيها الأخير وهو يضع الخاتم في إصبع خطيبته وأحدثت ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن أسفهم لخسارة الفنان الراحل متمنين في مقابل ذلك للزعيم الحياة المديدة والمزيد من النجاح لمناسبة يوم ميلاده.

 

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في رمضان 2020 وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام و بطولة دلال عبد العزيز وسمير صبري وداليا البحيري وحمدي المرغني وطارق الأبياري ومحمد كيلاني وهدى المفتي.

المصدر: لها
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