فنون ومشاهير

نانسي عجرم وتامر حسني وروبي "أونلاين" ليلة رأس السنة

Lebanon 24
28-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-778918-637447591375408168.jpg
Doc-P-778918-637447591375408168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ الجمهور بقرارات إلغاء حفلات رأس السنة بعد التطورات الجديدة لفيروس كورونا، حيث قرر معظم نجوم الغناء إلغاء حفلاتهم لرأس السنة. لكن ما هي الخطة البديلة للاحتفال مع جمهورهم باستقبال العام الجديد؟

حفلات تلفزيونية
على الرغم من أن هناك كثيراً من النجوم كان لديهم خطة خاصة باحتفالات رأس السنة، لكن قرارات الدولة بمنع الحفلات الغنائية ليلة رأس السنة منعاً لانتشار فيروس كورونا جعلتهم يلجأون إلى الخطة البديلة، حيث قرر كل من تامر حسني ونانسي عجرم تقديم حفل غنائي عبر شاشة أون والحياة معاً ليلة رأس السنة.
أما روبي، فتطل على جمهورها في حلقة خاصة مع صاحبة السعادة ليلة رأس السنة، لتحيي الحلقة بأغنيات خاصة تقدمها لأول مرة عبر الحلقة على شاشة الدي أم سي.

فيما اختارت شاشة الـأم بي سي أن تنطلق في أولى حلقات برنامجها التلفزيوني الجديد "ليلة الخميس" بحلقة خاصة مع أمير الغناء العربي هاني شاكر ومعه أحمد سعد في ليلة رأس السنة.


إلغاء الحفلات
وكان من المقرر أن تحيي هيفاء وهبي حفلاً غنائياً في مصر ليلة رأس السنة، ولكن أُلغي بعد قرار الدولة بإيقاف كافة الحفلات الغنائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.
ونفس الأمر واجهته أصالة نصري التي كان من المقرر أن تحيي حفلها تحت سفح الأهرامات ليلة 31 كانون الاول، ليكون الحفل الثاني الذي ألغي لأصالة هذا الشهر.
كذلك أُلغي حفل رامي صبري الذي كان من المقرر إحياؤه في أحد أشهر الفنادق، والأمر سيّان لنيكول سابا ومحمود العسيلي.

 
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2020-12-28
18:00 | 2020-12-28
15:00 | 2020-12-28
12:00 | 2020-12-28
09:00 | 2020-12-28
06:00 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website