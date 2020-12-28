نانسي عجرم وتامر حسني وروبي "أونلاين" ليلة رأس السنة

فوجئ الجمهور بقرارات إلغاء حفلات رأس السنة بعد التطورات الجديدة لفيروس كورونا، حيث قرر معظم نجوم الغناء إلغاء حفلاتهم لرأس السنة. لكن ما هي الخطة البديلة للاحتفال مع جمهورهم باستقبال العام الجديد؟حفلات تلفزيونيةعلى الرغم من أن هناك كثيراً من النجوم كان لديهم خطة خاصة باحتفالات رأس السنة، لكن قرارات الدولة بمنع الحفلات الغنائية ليلة رأس السنة منعاً لانتشار فيروس كورونا جعلتهم يلجأون إلى الخطة البديلة، حيث قرر كل من تامر حسني ونانسي عجرم تقديم حفل غنائي عبر شاشة أون والحياة معاً ليلة رأس السنة.أما روبي، فتطل على جمهورها في حلقة خاصة مع صاحبة السعادة ليلة رأس السنة، لتحيي الحلقة بأغنيات خاصة تقدمها لأول مرة عبر الحلقة على شاشة الدي أم سي.فيما اختارت شاشة الـأم بي سي أن تنطلق في أولى حلقات برنامجها التلفزيوني الجديد "ليلة الخميس" بحلقة خاصة مع أمير الغناء العربي هاني شاكر ومعه أحمد سعد في ليلة رأس السنة.إلغاء الحفلاتوكان من المقرر أن تحيي هيفاء وهبي حفلاً غنائياً في مصر ليلة رأس السنة، ولكن أُلغي بعد قرار الدولة بإيقاف كافة الحفلات الغنائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.ونفس الأمر واجهته أصالة نصري التي كان من المقرر أن تحيي حفلها تحت سفح الأهرامات ليلة 31 كانون الاول، ليكون الحفل الثاني الذي ألغي لأصالة هذا الشهر.كذلك أُلغي حفل رامي صبري الذي كان من المقرر إحياؤه في أحد أشهر الفنادق، والأمر سيّان لنيكول سابا ومحمود العسيلي.