فنون ومشاهير

جمال سليمان يستعدّ لتأدية دور بارز.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-12-2020 | 06:00
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أعلن الممثل السوري جمال سليمان أنه يستعد  لتمثيل دور أول ملوك ليبيا بعد الاستقلال إدريس السنوسي، لكن عائلة الأخير ترفض تحويل سيرته إلى مسلسل، وفق ما نقلت مواقع إخبارية جزائرية.

كان جمال سليمان قال لصحيفة "الشرق الأوسط"، يوم السبت الماضي، إن عمله الجديد "يتناول فترة حكم الملك إدريس السنوسي التي شهدت صراعاً شعبياً للتحرر من الاستعمار الإيطالي"، مضيفاً أن العمل "يلقي الضوء على التاريخ، لكنه أيضاً يشبه الوضع الراهن في العالم العربي".

لكن مواقع إخبارية محلية ذكرت أخيراً أن عائلة الملك ترفض تحويل قصته إلى مسلسل، "خوفاً من تشويه شخصيته، نظراً لما يشوب الإعلان من غموض في التفاصيل من كتابة النص والتمويل".

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن سبب رفض عائلة الملك الليبي يعود إلى "عدم وجود اسم لمؤرخ ليبي موثوق لذكر الأحداث التاريخية".


وكتب أحد أفراد الأسرة، واسمه ناصر السنوسي معلقاً على الإعلان: "أعلن رفضي الشخصي لهذا العمل نظراً لما يشوب الإعلان من غموض التفاصيل من كتابة النص والتمويل ولا جود لاسم مؤرخ ليبي موثوق لذكر الأحداث التاريخية بصدق، وخوفاً من تكرار التشويه الذي حدث في فيلم شيخ الشهداء عمر المختار".

ومن المنتظر تصوير أحداث المسلسل في دولة تونس، والمسلسل كتبه فاضل عفاش، ويخرجه التونسي إلياس بكار.

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