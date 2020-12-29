بعد الهجوم اللاذع عليها: مايا دياب توضح موقفها.. وترد على ريما الرحباني (فيديو)

تصدرت الفنانة مايا دياب، قوائم أكثر المواضيع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بعد تصريحات جريئة أدلت بها في برنامج "ع غير كوكب" عبر قناة MTV.

وحددت دياب خلال البرنامج موقفها من مغادرة لبنان، مؤكدة أنها لا تفكر في الهجرة أو ترك البلاد حتى بعد 10 سنوات، موضحة أنه "بعد هذه الفترة سيكون هناك وجوه جديدة في السلطة وسيتغير مفهوم السياسة في لبنان".

صوتك بياخدني علا عالم تاني

طلة بتجنن يا محلاكي 😘😘@mayadiab#ع_غير_كوكب#مايا_دياب pic.twitter.com/Ar3739rQwM — noor_diaber (@noor_diaber) December 27, 2020



وردا منها على الجدل الذي أثارته بتغريدتها على موقع "تويتر" والتي أعلنت فيها عدم تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد وتشكيكها في أمانه، أكدت أن هذا رأيها الشخصي، واعتبرت أن إيجاد لقاح لكورونا يتطلب سنوات من الدراسات وليس فقط بضعة أشهر.



وشهد البرنامج ردّ دياب على هجوم ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز عليها، بسبب غناء دياب لأغاني والدتها.

وأهدت دياب أغنية لريما الرحباني في البرنامج أغنية والدتها الفنانة فيروز وهي "يلا تنام". وردا منها على الجدل الذي أثارته بتغريدتها على موقع "تويتر" والتي أعلنت فيها عدم تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد وتشكيكها في أمانه، أكدت أن هذا رأيها الشخصي، واعتبرت أن إيجاد لقاح لكورونا يتطلب سنوات من الدراسات وليس فقط بضعة أشهر.وشهد البرنامج ردّ دياب على هجوم ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز عليها، بسبب غناء دياب لأغاني والدتها.وأهدت دياب أغنية لريما الرحباني في البرنامج أغنية والدتها الفنانة فيروز وهي "يلا تنام".