نجم "تلات دقات" يكشف أعراض كورونا عليه وإصابة زوجته للمرة الثانية

صرّح المغني "أبو" نجم الاغنية الشهيرة "تلات دقات" عن حالته بعد إعلانه الإصابة بفيروس كورونا، كما أضاف أن هذه المرة الثانية التي تُصاب فيها زوجته بالفيروس هذا بعد إصابتها خلال شهر حزيران الماضى.



وكشف "أبو" عن الأعراض التي يشعر بها وهي رعشة في الجسد وارتفاع في درجة الحرارة، شعور بتكسير فى الجسم واحتقان فى الزور، وأضاف أن حالته تسوء والتنفس يزداد صعوبة. وقال "أبو" أنه قام بإرسال أبناءه إلى منزل جدتهما حتى يحميهما من خطر الإصابة بالفيروس، كما أضاف إنه لا يعلم الشخص الذي كان مصدر إصابته.وكشف "أبو" عن الأعراض التي يشعر بها وهي رعشة في الجسد وارتفاع في درجة الحرارة، شعور بتكسير فى الجسم واحتقان فى الزور، وأضاف أن حالته تسوء والتنفس يزداد صعوبة.