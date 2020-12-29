رحيل مصمم الأزياء الفرنسي العالمي بيار كاردان

رحل عن الدنيا مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيار كاردان، الثلاثاء، عن عمر يناهز 98 عاما.وأعلنت عائلته أنه توفي صباحا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس. وأسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.ولد بيار كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 تموز 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولا مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.وبدأ مُجدد الأزياء الراقية الفرنسية بعد الحرب، ومطلق الخط الأول من ملابس الرجال، حياته المهنية عندما صمم نحو 30 زيا "لحزب القرن"، في حفلة تنكرية في قصر فينيسيا في 1951، التي استضافها مالك القصر كارلوس دي بيستيجو. وبدأ في تصميم الأزياء الراقية في عام 1953.وكان الراحل أحد أشهر 5 فرنسيين خارج فرنسا إلى جانب شارل ديغول، حيث يعمل لدى دار أزياء "كارديان" شركات تمثيل في أكثر من 100 دولة. وقد زار كارديان الاتحاد السوفيتي للمرة الأولى عام 1963، ومنذ ذلك الحين، زار الاتحاد السوفيتي/روسيا أكثر من 30 مرة، وحصل في عام 2013 على وسام الصداقة الروسي، لمساهمته في تعزيز العلاقات الروسية الفرنسية.