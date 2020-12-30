16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
النيابة المصرية تكشف ملابسات وفاة حاتم علي.. وأمر بتفريغ كاميرات المراقبة
Lebanon 24
30-12-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فقد انتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.
وكان السيناريست المصري عبد الرحيم كمال قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.
وقال عبد الرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".
من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم"
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
Lebanon 24
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
08:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
10:33 | 2020-12-30
30/12/2020 10:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
13:15 | 2020-12-30
30/12/2020 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2020-12-30
ممثلة مصرية تكشف معاناتها من مرض نادر يسبب شبه شلل (فيديو)
21:00 | 2020-12-30
حبيبة سعد رمضان تقاطعه على الهواء.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)
18:00 | 2020-12-30
وفاة ابنة فنان عربي في شهرها الثالث بسكتة قلبية (صورة)
15:00 | 2020-12-30
تهمة جديدة تلاحق نجل هشام سليم المتحول جنسياً.. ويدافع عن نفسه بفيديو غريب
13:15 | 2020-12-30
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
12:00 | 2020-12-30
فيديو يظهر طرافة جورج وسوف أثناء لقاء معجبيه: "باي باي كورونا"
فيديو
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
16:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
12:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
15:00 | 2020-12-29
30/12/2020 23:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact