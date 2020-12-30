فنون ومشاهير

الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!

Lebanon 24
30-12-2020 | 13:15
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نشرت الناقدة الفلسطينية علا الشيخ على حسابها الخاص على "فيسبوك" صورة للمخرج الراحل حاتم علي أرفقتها برسالة مؤثرة وكتبت: "ما كان في أحلى من هيك صباح بس اليوم كتير سيئ مو قادرة أصدق أنك رحت. مو قادرة كل ما حد متلك من سوريا بروح بوجعني قلبي على سوريا أكتر".
وتبين أن الصورة هي الأخيرة التي التقطت له أثناء وجوده في الفندق الكائن في منطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة حيث عثر عليه ميتاً في غرفته. وعلم أن تاريخها يعود إلى الثالث من شهر كانون الأول الجاري.
 
على صعيد متصل، أثار النجم السوري عابد فهد ضجة كبيرة خلال حديثه عن الراحل المخرج حاتم علي، في غرفته بالفندق في مصر عن عمر ناهز 58 عاما.

وعبر النجم السوري في حديث مع قناة "الشرق للأخبار" عن حزنه الشديد لفقدان الراحل، متسائلاً بغضب عن سبب تأخر الطبيب في الوصول الى غرفته، مؤكداً أن المخرج المتميز حين شعر بالتعب طلب حضور الطبيب لمعاينته. ولكنه تأخر "ليش ما في اسعاف ليش ما وصل الطبيب ليش ما انقذوه. ربما القدر. ولكن كموقف يجب ان لا يتكرر".
 
 
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