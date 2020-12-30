فنون ومشاهير

وفاة ابنة فنان عربي في شهرها الثالث بسكتة قلبية (صورة)

Lebanon 24
30-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-779541-637449321600799963.jpg
Doc-P-779541-637449321600799963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان المغربي أنس الباز وفاة ابنته التي تبلغ الشهر الثالث من عمرها. ولهذا نشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة له وهو يحملها وأرفقها بالتعليق: "نتلاقى في الجنة ابنتي العزيزة" وأضاف: "أحبك دينا. لا شيء يمكن أن يحل محلك في قلبي. إلى اللقاء يا قلبي".
 


وتفاعل مع الحدث المأسوي أكثر من 107 آلاف متابع وأحدث هذا الخبر موجة من الحزن في أوساط معجبي الفنان وعارفيه الذين تمنوا لطفلته الرحمة وله الصبر. وعلم بعد هذا أن الرضيعة تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة.

ويشار إلى أن أنس هاجر إلى فرنسا حين كان في الـ18 من عمره من أجل متابعة دراسته في مجال التجارة. لكن بعد مرور عامين قرر خوض تجربة التمثيل. وتلقى لهذه الغاية دورات تدريبية في باريس لمدة 4 سنوات. وشارك في أفلام قصيرة وكانت بدايته الحقيقية في العام 2008 من خلال فيلم "كازانيكرا" الذي سلط الأضواء عليه.

ولهذا حاز جائزة أفضل ممثل في كل من المهرجان الدولي للفيلم في دبي ومهرجان بروكسيل للفيلم المستقل ومهرجان الفيلم في مسقط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2020-12-31
12:00 | 2020-12-31
09:00 | 2020-12-31
06:00 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-30
21:00 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website