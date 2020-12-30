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فنون ومشاهير
وفاة ابنة فنان عربي في شهرها الثالث بسكتة قلبية (صورة)
Lebanon 24
30-12-2020
|
18:00
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أعلن الفنان المغربي أنس الباز وفاة ابنته التي تبلغ الشهر الثالث من عمرها. ولهذا نشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة له وهو يحملها وأرفقها بالتعليق: "نتلاقى في الجنة ابنتي العزيزة" وأضاف: "أحبك دينا. لا شيء يمكن أن يحل محلك في قلبي. إلى اللقاء يا قلبي".
وتفاعل مع الحدث المأسوي أكثر من 107 آلاف متابع وأحدث هذا الخبر موجة من الحزن في أوساط معجبي الفنان وعارفيه الذين تمنوا لطفلته الرحمة وله الصبر. وعلم بعد هذا أن الرضيعة تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة.
ويشار إلى أن أنس هاجر إلى فرنسا حين كان في الـ18 من عمره من أجل متابعة دراسته في مجال التجارة. لكن بعد مرور عامين قرر خوض تجربة التمثيل. وتلقى لهذه الغاية دورات تدريبية في باريس لمدة 4 سنوات. وشارك في أفلام قصيرة وكانت بدايته الحقيقية في العام 2008 من خلال فيلم "كازانيكرا" الذي سلط الأضواء عليه.
ولهذا حاز جائزة أفضل ممثل في كل من المهرجان الدولي للفيلم في دبي ومهرجان بروكسيل للفيلم المستقل ومهرجان الفيلم في مسقط.
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