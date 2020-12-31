21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
للبنانيين: إذا كنت ستسهر ليلة رأس السنة بالمنزل.. إقرأ هذا الخبر!
Lebanon 24
31-12-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت زكية الديراني في "الأخبار" تحت عنوان "القنوات اللبنانيّة في استقبال العام الجديد: لم يعد لنا إلّا التنجيم": "لو قلّبنا في أرشيف سهرات رأس السنة على القنوات اللبنانية، لوجدنا أنّها تعيد سنوياً استنساخ ما سبق. تلك المواعيد السنوية تتلخّص في التسابق على استقبال «البصّارين» الذين يفرغون على الشاشات ما في جعبتهم من «تنبؤات»، بالإضافة إلى وجوه فنية تقدّم وصلات غنائية وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد. تفتح الشاشات الهواء لمجموعة «عرّافين» بات حضورهم أشبه بطقس ثابت. هكذا، يتوزّع هؤلاء على المحطات حسب تعاقداتهم معها، فيما باتت إطلالاتهم حصرية على كل شاشة كأنّهم نجوم صف أوّل. وعلى الرغم من تحوّل هؤلاء إلى مادّة للسخرية والتندّر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فشل كثيرين في توقعاتهم، إلا أنّ القائمين على القنوات لا يزالون يعلّقون أهمية على حضورهم لرفع نسب المشاهدة.
هذا العام أيضاً، ستكون لـ «البصارين» حصّة كبيرة. مساء اليوم، سيطلّون لتقديم توقعاتهم لعام 2021، بعد سنة مليئة بالأحداث المفاجئة، من جائحة كورونا إلى التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعلى رأسها تفجير مرفأ بيروت. في مقابل غزوة «البصّارين»، من اللافت تواضع الحضور الفني واقتصار السهرات التلفزيونية على عدد قليل جداً من المغنين، مقارنةً بالأعوام السابقة. فنظراً إلى استفحال الأزمة المالية في القنوات المحلية، تقام السهرات هذا العام بأقل كلفة ممكنة، تحت شعار «جود بالموجود». فكيف ستتوزّع البرمجة الليلة؟
تبدأ قناة mtv احتفالات رأس السنة بنهار تفاعلي طويل، يفتتحه صباحاً طوني بارود الذي يقدّم جوائز منوّعة للمتصلين. بعد نشرة الأخبار المسائية، يطلّ ميشال حايك مع توقّعاته، بعدما صار ظهوره التلفزيوني محصوراً بـ «قناة المرّ»، على أن تحاوره رانيا زيادة أشقر، وسط ديكور أُعدّ خصّيصاً. بعدها، يعود طوني بارود للظهور مباشرةً على الهواء ويستقبل بعض المغنين. أما «الجديد»، فوضعها لا يختلف عن زميلتها. تبدأ نهارها الطويل بمسابقة «خلّي عينك عَ الجديد» التي بدأتها قبل سنوات، وتتلقى خلالها اتصالات من المواطنين وتوزّع الهدايا عليهم. بعد نشرة الأخبار المسائية، يحين موعد البصّارة ليلى عبد اللطيف التي يحاورها نيشان دير هاروتيونيان مباشرةً على الهواء". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
15:46 | 2020-12-30
30/12/2020 03:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
10:40 | 2020-12-31
31/12/2020 10:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
20:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2020-12-31
الحزن يطغى على وجوه هؤلاء الفنانين في مكان وفاة حاتم علي (فيديو)
12:00 | 2020-12-31
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
06:00 | 2020-12-31
عمر الشريف جونيور يثير الجدل بصورة من تل أبيب مع ممثلة إسرائيلية
23:00 | 2020-12-30
ممثلة مصرية تكشف معاناتها من مرض نادر يسبب شبه شلل (فيديو)
21:00 | 2020-12-30
حبيبة سعد رمضان تقاطعه على الهواء.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)
18:00 | 2020-12-30
وفاة ابنة فنان عربي في شهرها الثالث بسكتة قلبية (صورة)
فيديو
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
Lebanon 24
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
15:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
13:38 | 2020-12-31
31/12/2020 15:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
12:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact