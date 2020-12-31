21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
Lebanon 24
31-12-2020
|
12:00
A-
A+
A+
A-
أبكت الفنانة القديرة منى واصف ملايين المتابعين حول العالم، بعد كلماتها المؤثرة في مقابلة تلفزيونية عقب تلقيها خبر وفاة المخرج حاتم علي بشكل مفاجئ.
وقالت واصف: "ما بعرف شو بدي قول، أنا من وقت ما جاء لي نبأ وفاة حاتم علي صباحا ما ني مصدقة حتى الآن"، مؤكدة أنها "تشرفت بالعمل معه ومتابعة كل أعماله الفنية التاريخية".
وأضافت نجمة الدراما السورية الأبرز: "أنا كلي شرف إني عملت مع حاتم علي، عملين فنيين مهمين كثيرا، وشفت كل الأعمال واستفدت منه بشكل كبير"، لافتة إلى أنها "ستفتقده كما الجميع".
وتابعت: "في مسلسل العراب كان حاتم علي المخرج والممثل بدور ابني (..) ما بتعرفي شو لما واحد يكون ابني، هلا شو بدي قله، الله معك يا روحي يا امي يا حاتم".
وأردفت: "لا أتخيل انو بدي أعزي زوجته دلع أو أهله وأولادته والناس إلي بحبوه ولا الإبداعات والكنوز والأعمال التي قدمها وكان يرغب في تقديمها، أحيانا من كثر الحزن الكلمات تعجز عن التعبير عن الألم والفقدان".
وكان الوسط الفني السوري والعربي بوفاة المخرج السوري حاتم علي عن عمر 58 عاماً، هو صاحب البصمة الدرامية المميزة، جراء أزمة قلبية.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
15:46 | 2020-12-30
30/12/2020 03:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
10:40 | 2020-12-31
31/12/2020 10:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
20:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2020-12-31
الحزن يطغى على وجوه هؤلاء الفنانين في مكان وفاة حاتم علي (فيديو)
09:00 | 2020-12-31
للبنانيين: إذا كنت ستسهر ليلة رأس السنة بالمنزل.. إقرأ هذا الخبر!
06:00 | 2020-12-31
عمر الشريف جونيور يثير الجدل بصورة من تل أبيب مع ممثلة إسرائيلية
23:00 | 2020-12-30
ممثلة مصرية تكشف معاناتها من مرض نادر يسبب شبه شلل (فيديو)
21:00 | 2020-12-30
حبيبة سعد رمضان تقاطعه على الهواء.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)
18:00 | 2020-12-30
وفاة ابنة فنان عربي في شهرها الثالث بسكتة قلبية (صورة)
فيديو
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
Lebanon 24
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
15:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
13:38 | 2020-12-31
31/12/2020 15:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
12:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact