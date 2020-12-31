فنون ومشاهير

منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2020 | 12:00
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أبكت الفنانة القديرة منى واصف ملايين المتابعين حول العالم، بعد كلماتها المؤثرة في مقابلة تلفزيونية عقب تلقيها خبر وفاة المخرج حاتم علي بشكل مفاجئ.

وقالت واصف: "ما بعرف شو بدي قول، أنا من وقت ما جاء لي نبأ وفاة حاتم علي صباحا ما ني مصدقة حتى الآن"، مؤكدة أنها "تشرفت بالعمل معه ومتابعة كل أعماله الفنية التاريخية". 

وأضافت نجمة الدراما السورية الأبرز: "أنا كلي شرف إني عملت مع حاتم علي، عملين فنيين مهمين كثيرا، وشفت كل الأعمال واستفدت منه بشكل كبير"، لافتة إلى أنها "ستفتقده كما الجميع".

وتابعت: "في مسلسل العراب كان حاتم علي المخرج والممثل بدور ابني (..) ما بتعرفي شو لما واحد يكون ابني، هلا شو بدي قله، الله معك يا روحي يا امي يا حاتم".

وأردفت: "لا أتخيل انو بدي أعزي زوجته دلع أو أهله وأولادته والناس إلي بحبوه ولا الإبداعات والكنوز والأعمال التي قدمها وكان يرغب في تقديمها، أحيانا من كثر الحزن الكلمات تعجز عن التعبير عن الألم والفقدان".
 
وكان الوسط الفني السوري والعربي بوفاة المخرج السوري حاتم علي عن عمر 58 عاماً، هو صاحب البصمة الدرامية المميزة، جراء أزمة قلبية.
 
 
المصدر: وكالات
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