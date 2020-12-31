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فنون ومشاهير
الظهور الأول لعمرو دياب منفرداً بعد أزمة انفصاله عن دينا الشربيني
Lebanon 24
31-12-2020
|
18:00
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بعد النجاح الكبير الذي حققه الهضبة عمرو دياب مؤخراً، من خلال أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، ظهر "الهضبة" خلال أحدث صورة له بعد طرح الألبوم، وذلك أثناء تواجده في مدينة دبي، بصحبة مجموعة من أصدقائه منهم عمرو منسي، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، والذي نشر الصورة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على "إنستغرام".
ويعد ظهور عمرو دياب منفرداً هو الأول منذ فترة طويلة من دون زوجته الفنانة دينا الشربيني، والتي انتشرت أخبار عن انفصالهما مؤخراً، وهي الأخبار التي لم ينفها أو يؤكدها أي منهما، وإن كانت مصادر مقربة منهما أكدت انفصالهما.
من ناحية أخرى، تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" للهضبة عمرو دياب تريند تويتر بعد ساعة واحدة من طرحها، والأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ"، والأغنية من كلمات تامر حسين، لحن إسلام زكي.
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