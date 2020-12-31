فنون ومشاهير

الظهور الأول لعمرو دياب منفرداً بعد أزمة انفصاله عن دينا الشربيني

Lebanon 24
31-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-779850-637450152181329428.jpg
Doc-P-779850-637450152181329428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد النجاح الكبير الذي حققه الهضبة عمرو دياب مؤخراً، من خلال أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، ظهر "الهضبة" خلال أحدث صورة له بعد طرح الألبوم، وذلك أثناء تواجده في مدينة دبي، بصحبة مجموعة من أصدقائه منهم عمرو منسي، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، والذي نشر الصورة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على "إنستغرام".

ويعد ظهور عمرو دياب منفرداً هو الأول منذ فترة طويلة من دون زوجته الفنانة دينا الشربيني، والتي انتشرت أخبار عن انفصالهما مؤخراً، وهي الأخبار التي لم ينفها أو يؤكدها أي منهما، وإن كانت مصادر مقربة منهما أكدت انفصالهما.



من ناحية أخرى، تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" للهضبة عمرو دياب تريند تويتر بعد ساعة واحدة من طرحها، والأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ"، والأغنية من كلمات تامر حسين، لحن إسلام زكي.


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2020-12-31
21:00 | 2020-12-31
15:00 | 2020-12-31
12:00 | 2020-12-31
09:00 | 2020-12-31
06:00 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website