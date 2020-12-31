فنون ومشاهير

لحظة احتراق شعر فنانة شهيرة أثناء غنائها لمناسبة نهاية العام (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2020 | 21:00
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تعرضت الفنانة الإنكليزية من أصل إسباني صوفيا إيلار لحادثة خطرة أثناء جلسة فنية جمعتها وأحد أصدقائها. وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت فيه وهي تجلس برفقة صديقها الموسيقي ألفارو سولير وتغني فيما يقوم الأخير بالعزف. وحين شعرت بالحماس وارجعت رأسها إلى الخلف اشتعلت نار شمعة كانت تضعها على المقعد في شعرها. وهو ما تنبهت إليها بسرعة قبل أن تغادر المكان مسرعة.

وأحدثت هذه الواقعة ضجة كبيرة في أوساط متابعي الفنانة ومحبيها. وسأل هؤلاء عن حالتها وعما حدث بعد مغادرتها. وفي المقابل رأى آخرون أنه كان عليها الانتباه وعدم وضع الشمعة خلفها. إلا أنهم عبروا عن تعاطفهم معها. كما أعرب فريق ثالث عن استغرابه ردة فعل الصديق الذي لم يبد الكثير من الانفعال والذي لم يلحق بها لمعرفة ما حدث لها لحظة مغادرتها المكان.

المصدر: لها
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