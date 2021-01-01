21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
يسرا تكشف حالتها الصحية مع كورونا
Lebanon 24
01-01-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمأنت الفنانة يسرا جمهورها على صحتها من خلال تغريدة لها على "تويتر"، وأكدت أن حالتها مستقرة.
وكتبت قائلة: "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم".
وأضافت، موجهة الشكر للجميع: "بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".
وكانت يسرا تأكدت إصابتها بفيروس كورونا الجمعة الماضية، كما أعلن عدد من المشاهير إصابتهم بالفيروس منهم أمير كرارة وإيناس الدغيدي وجومانا مراد والمطرب أبو وكريم فهمي وشريف رمزي وغيرهم.
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن نصرالله.. ما كشفته خطير!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن نصرالله.. ما كشفته خطير!
21:44 | 2020-12-31
31/12/2020 09:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يعلن عن مصير ودائع اللبنانيين.. هذه أبرز توقعاته للعام 2021
Lebanon 24
ميشال حايك يعلن عن مصير ودائع اللبنانيين.. هذه أبرز توقعاته للعام 2021
22:12 | 2020-12-31
31/12/2020 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يطلق هذا الإسم على عام 2021
Lebanon 24
ميشال حايك يطلق هذا الإسم على عام 2021
20:43 | 2020-12-31
31/12/2020 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
09:27 | 2021-01-01
01/01/2021 09:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
10:00 | 2021-01-01
01/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:00 | 2021-01-01
بعد نشرها صورة طليقها طارق العريان ونيكول سعفان... أصالة تقوم بخطوة تثير التساؤلات
09:00 | 2021-01-01
هيفا وهبي تودع 2020 بحزن: بكره كل شي بيذكرني فيكي (فيديو)
23:00 | 2020-12-31
نادين نسيب نجيم تودّع عام 2020 بفيديو طريف مع إبنيها
21:00 | 2020-12-31
لحظة احتراق شعر فنانة شهيرة أثناء غنائها لمناسبة نهاية العام (فيديو)
18:00 | 2020-12-31
الظهور الأول لعمرو دياب منفرداً بعد أزمة انفصاله عن دينا الشربيني
15:00 | 2020-12-31
الحزن يطغى على وجوه هؤلاء الفنانين في مكان وفاة حاتم علي (فيديو)
فيديو
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
01/01/2021 14:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عروض ساحرة تحبس الأنفاس.. شاهدوا كيف احتفل برج خليفة برأس السنة (فيديو وصور)
Lebanon 24
عروض ساحرة تحبس الأنفاس.. شاهدوا كيف احتفل برج خليفة برأس السنة (فيديو وصور)
11:00 | 2021-01-01
01/01/2021 14:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برج خليفة يُضاء بالعلم اللبناني.. شاهدوا أجواء رأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
برج خليفة يُضاء بالعلم اللبناني.. شاهدوا أجواء رأس السنة (فيديو)
10:10 | 2021-01-01
01/01/2021 14:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact