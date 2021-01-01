فنون ومشاهير

يسرا تكشف حالتها الصحية مع كورونا

Lebanon 24
01-01-2021 | 06:00
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طمأنت الفنانة يسرا جمهورها على صحتها من خلال تغريدة لها على "تويتر"، وأكدت أن حالتها مستقرة.

وكتبت قائلة: "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم".

وأضافت، موجهة الشكر للجميع: "بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".

وكانت يسرا تأكدت إصابتها بفيروس كورونا الجمعة الماضية، كما أعلن عدد من المشاهير إصابتهم بالفيروس منهم أمير كرارة وإيناس الدغيدي وجومانا مراد والمطرب أبو وكريم فهمي وشريف رمزي وغيرهم.
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