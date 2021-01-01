فنون ومشاهير

هيفا وهبي تودع 2020 بحزن: بكره كل شي بيذكرني فيكي (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2021 | 09:00
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ودعت الفنانة هيفا وهبي العام 2020 من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" وفيه ظهرت شخصية على طريقة الرسوم المتحركة وهي تركل الرقم الدال على تلك السنة.

 

وأرفقت الفنانة الفيديو بتعليق حزين كتبت فيه: "كانتِ سنة صعبة كتير علينا جميعاً. خسرنا فيها ناسنا وبيوتنا وبلدنا! بس بنفس الوقت عرفنا قيمة نعم كثيرة الله انعمها علينا اهمها الصحة! مين وقف معنا وقت الشدة ومين بيحبنا من غير مصلحة مؤذية! واكيد ربنا كان له حكمة بكل شي صار معنا".

 

وأضافت :ظهر لي ناس نظيفة وحقيقية بشكر لله على وجودهم جمبي! ومشيت من حياتي ناس مليانة سم وسخ !اتغيرنا واتغيرت أولوياتنا !يارب يا 2020 تكون روحتك بلا رجعة ".

 

وتابعت: "بكره كل شي بيذكرني فيكي، بكره الإستلشاق بالثورة، بكره انفجار المرفأ،

 

بكره الكذابين والسراقين، بكره كورونا، بكره السياسة وبتمنى 2021 تجبلنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتوا بخير".

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وحقق الفيديو في الساعات الخمس الأولى بعد النشر ما يزيد على 191 ألف مشاهدة.

المصدر: لها
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