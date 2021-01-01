بعد نشرها صورة طليقها طارق العريان ونيكول سعفان... أصالة تقوم بخطوة تثير التساؤلات

فاجأت الفنانة السورية أصالة متابعيها بخطوة لافتة حيث أقدمت على حذف الصورة التي نشرتها في وقت سابق على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" والتي جمعت طليقها طارق العريان وعارضة الأزياء نيكول سعفان.

وتناقل الخبر عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل وفسر بعضهم هذا بأنه رغبة في نسيان الأمر وتجاهله فيما اعتبره آخرون تراجعاً عن خطأ ارتكبته.

ونشرت عقب ذلك صورة لها مع التعليق: "مهما صعُبتّ وازداد الّليل سواداً واشتدّ الشّتاء برداً وخوفاً لابُدّ أنّ تنجلي. حتماً غداً أجملّ فالأمل يتمثّل لنا بأحبّة طبطبوا وحنّوا وأوفياء لمّ تُثنيهمّ شكوانا منّ قسوة الأيّام عنّ فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النّور. في هذا العام الجديد الّذي أقف فيه مع المتوسّلين بدعوة لله عزّ وجلّ أنّ يجعل لنا في عامنا الجديد عمراً جديد يكون لنا فيه جميعاً أيّام تُنسينا أيّاماً مضت لمّ تكنّ بالحُسبان . أدعو لي وإيّاكم بعام خير وصحّة ونجاح وعزيمة. كلّ عام والطيّبون بخير".

يشار إلى أن أصالة نشرت الصورة موضوع الجدل في وقت سابق وأرفقتها بالتعليق: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران؟ الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها".

وأضافت: "الصّورة مو عاديّة ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب ".

وتابعت: "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".