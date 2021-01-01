فنون ومشاهير

يوسف الخال مع باسل خيّاط في تحدّ بعد غياب

Lebanon 24
01-01-2021 | 18:00
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غاب الفنان يوسف الخال حوالي سنتين عن الأعمال الدرامية العربية المعروفة بالمشتركة، والسبب هو خلاف في وجهات النظر مع المنتج صادق الصباح أدى إلى شبه مقاطعة بين الممثل المحترف والشركة التي أثبتت حضورها في السنوات الأخيرة.

شارك يوسف الخال في أعمال عربية، تحديداً سورية منها "هوا أصفر" و"خاتون"، ونال قسطاً جيداً من النجاح، لكن شركات الإنتاج اللبنانية لم تلتفت لمواهب الخال فأُقصي من دون أسباب مقنعة.

لكن في السنة الجديدة، يعود يوسف الخال إلى الأعمال الدرامية المشتركة حيث يقف أمام باسل خياط في مسلسل جديد بعنوان "ظل" إلى جانب مواطنه ميشال حوراني وتشارك الفنانة جيسي عبده في العمل المفترض أن يبدأ تصويره قريباً في بيروت، على أن يكون الفنان السوري المخضرم غسان مسعود ضيف شرف في العمل. 

قصة مختلفة جداً سيديرها المخرج التونسي محمد الخياري وتشكل تحدياَ ليوسف الخال بعد غياب عن الدراما المشتركة خلال عامين.
المصدر: نواعم
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