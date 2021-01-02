جومانا مراد تكشف تفاصيل حالتها بعد الإصابة بـ"كورونا".. ماذا قالت؟

أعلنت قبل أيام الممثلة السورية جومانا مراد عن إصابتها بفيروس كورونا كغيرها من النجوم الذين أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس خلال الفترة الماضية.

وطمأنت جومانا مراد جمهورها على حالتها الصحية قبل ساعات فور إجرائها مسحة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجتها إيجابية.

وكشفت في تصريحاتها الخاصة لـ"نواعم" أنها أصبحت بصحة جيدة، وحالتها مستقرة وفي تحسّن وفي طريقها للشفاء، وعلّقت قائلة: "الحمد لله أنا بخير وصحتي أصبحت أفضل بكثير".



على صعيد آخر، طالبت جومانا جمهورها بالدعاء لها بالشفاء في أقرب وقت ووجّهت لهم رسالة خاصة بتحذيرهم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير، وختمت جومانا رسالتها قائلة: "ربنا يشفي المرضى جميعاً".