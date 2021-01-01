شيرين عبد الوهاب تستقبل عام 2021 بـ "أرض الجمال" (فيديو)

استقبلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عام 2021 بإطلاق أغنية جديدة لها بعنوان "أرض الجمال"، تهدف من خلالها للترويج للسياحة المصرية.



أغنية "أرض الجمال" من كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة الفيديو كليب وتتضمن مشاهد من أبرز المواقع السياحية المصرية.