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فنون ومشاهير
طليقة وائل كفوري تهاجمه: "وقتا ما يعطي نفقة لعيلتو مين بيكون عم بقاصص؟"
Lebanon 24
02-01-2021
|
09:00
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شنت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، هجوماً عليه، واتهمته بأنه لا يصرف على ابنتيه ميشيل، وميلانا، وفق ما أفاد وقع "الجرس".
ونشرت بشارة استفتاء جاء فيه: "وقتا انسان ما بيعطي نفقة لعيلتو مين بيكون عم بقاصص يا تري، الولاد أو الزوجة السابقة".
وبحسب "الجرس" بشارة مُصرة على مهاجمة كفوري علناً وشنّ حرباً ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تضع باعتبارها أن من تشوه صورته هو والد ابنتيها والاساءة له ستؤثر سلباً عليهما.
المصدر: الجرس
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