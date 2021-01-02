الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود

يخيم الحزن بداية العام على عائلة النجمين نهلا وألكو داوود، حيث خسر الأخير والدته.

والراحلة كانت تعاني من مشاكل صحية، وكانت تتواجد في المرحلة الأخيرة في المستشفى. وستوارى في الثرى عند الساعة الثالثة، السبت، في كنسية مار أغسطينوس في كفرا/ بيت مري. لكن نظراً للظروف الصحية وجائحة كورونا طلبت العائلة الصلاة على روح الفقيدة من المنزل.وأعلنت نهلا عن الخبر بجملة قالت فيها :"من الموت الى الحياة الأبدية..عطاف داوود".