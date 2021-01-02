فنون ومشاهير

ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟

Lebanon 24
02-01-2021 | 13:30
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إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبر يفيد عن الطلب من جميع من حضر حفل عاصي الحلاني ليلة رأس السنة في فندق "الهيلتون" حجر انفسهم بعدما تبين وجود 25 حالة كورونا بين الحضور.
وبحسب المعلومات المتداولة فأنه تم تغريم عاصي مبلغ ٣٠٠ مليون ليرة لبنانية، وكذلك تغريم الفندق الذي اقام فيه الحفل. 
وللوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، في إتصال هاتفي مع مجد الحلاني مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني ، نفى لـ"لبنان24" حقيقة هذه الأخبار ووضعها في خانة تشويه صورة الفنان عاصي الحلاني وتشويه نجاح الحفل".
وأكد مجد أنه سيرفع دعوى قضائية في مكتب جرائم المعلوماتية يوم الإثنين ليلاحق قضائياً أول موقع نشر هذا الخبر. وطلب الحلاني الحذر من كل من ينشر هذه الأخبار حيث أن الجهة الوحيدة المخوّلة لتمنع عاصي عن الغناء هي نقابة الفنانين حصراً كما أنه وفي حال كانت صحيحة أخبار الغرامة فهي ستكون فقط للمتعهد وللمكان.
وختم قائلاً: عاصي الساعة 3 ودقيقة وحدة نزل عن المسرح مراعاة لمنع التجوّل بعد الساعة 3!".
 
 
 

المصدر: خاص لبنان 24
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