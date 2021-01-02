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فنون ومشاهير
وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد
Lebanon 24
02-01-2021
|
23:00
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أعلن المخرج مروان وحيد حامد منذ قليل عن وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد.
وكتب مروان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الي رحمة الله تعالي ابي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، البقاء و الدوام لله و حده، تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".
وكان أخر ظهور للراحل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته ال٤٢ حيث شهدت تلك الدورة تكريمه على مشواره الكبير في السينما حتى أن النجوم لم تتمكن من حبس دموعها أثناء تكريم قامة فنية كبيرة مثله.
وكتب وحيد حامد سيناريو لعدد كبير من الأفلام منها: اللعب مع الكبار، اضحك الصورة تطلع حلوة، أخر الرجال المحترمين، البرئ، المنسي.
المصدر: نواعم
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