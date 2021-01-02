فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"

بعدما تبين وجود 25 حالة كورونا بين من حضروا حفلة ليلة رأس السنة في فندق "الهيلتون" حيث أحيى الحفل النجوم عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الاتات، ووسط الحديث عن تغريم فنانين والصالة مبالغ مالية جراء عدم الالتزام، أكدت معلومات خاصة أنّ "التفلت" وعدد الاصابات المرتفع بكورونا جاء بسبب رفع أحد منظمي الحفل عدد الحضور من 500 الى 750.وكان من المتفق أن يحضر الحفلة 500 شخص فقط، على أن يكون سعر الطاولات الاساسية للشخص الواحد مليون ونصف ليرة لبنانية، وهو ما أدى الى حجز العدد الاكبر من تلك الطاولات لاشخاص عرب، وخصوصاً لفرق سعر الدولار، ما يعني ان سعر الحجز متدني بالنسبة لمن يمتلك بجيبه الدولار. ولكن ما حصل أنّ أحد المنظمين رفع السعر من مليون ونصف للشخص الى 5 مليون بسبب هذا التهافت على الحجز، وبالتالي تم رفع عدد الحضور من 500 الى 750 ما أدى الى نسف مبدأ التباعد الاجتماعي. وهذا ما يفسر عدد الاصابات المرتفع في الحفل، والذي قد يزيد اكثر بكثير لاحتمالية اصابة من اختلط بالمصابين بكورونا.يأتي هذا على الرغم من تأكيد المعنيين وخصوصاً نقابة اصحاب المطاعم على احترام مبادىء الوقاية والتباعد، ولهذا تم فتح البلد للسهرات، ولكن اليوم البلد أصبح أمام حقيقة الاقفال مجددا بسبب الاستهتار والفوضى التي أصبحت وللاسف تحكم كل القطاعات.