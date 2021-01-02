فنون ومشاهير

فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"

Lebanon 24
02-01-2021 | 17:46
A-
A+
Doc-P-780434-637452064066827191.jpg
Doc-P-780434-637452064066827191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تبين وجود 25 حالة كورونا بين من حضروا حفلة ليلة رأس السنة في فندق "الهيلتون" حيث أحيى الحفل النجوم عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الاتات، ووسط الحديث عن تغريم فنانين والصالة مبالغ مالية جراء عدم الالتزام، أكدت معلومات خاصة أنّ "التفلت" وعدد الاصابات المرتفع بكورونا جاء بسبب رفع أحد منظمي الحفل عدد الحضور من 500 الى 750.
وكان من المتفق أن يحضر الحفلة 500 شخص فقط، على أن يكون سعر الطاولات الاساسية للشخص الواحد مليون ونصف ليرة لبنانية، وهو ما أدى الى حجز العدد الاكبر من تلك الطاولات لاشخاص عرب، وخصوصاً لفرق سعر الدولار، ما يعني ان سعر الحجز متدني بالنسبة لمن يمتلك بجيبه الدولار. ولكن ما حصل أنّ أحد المنظمين رفع السعر من مليون ونصف للشخص الى 5 مليون بسبب هذا التهافت على الحجز، وبالتالي تم رفع عدد الحضور من 500 الى 750 ما أدى الى نسف مبدأ التباعد الاجتماعي. وهذا ما يفسر عدد الاصابات المرتفع في الحفل، والذي قد يزيد اكثر بكثير لاحتمالية اصابة من اختلط بالمصابين بكورونا.
يأتي هذا على الرغم من تأكيد المعنيين وخصوصاً نقابة اصحاب المطاعم على احترام مبادىء الوقاية والتباعد، ولهذا تم فتح البلد للسهرات، ولكن اليوم البلد أصبح أمام حقيقة الاقفال مجددا بسبب الاستهتار والفوضى التي أصبحت وللاسف تحكم كل القطاعات.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-01-02
21:00 | 2021-01-02
18:00 | 2021-01-02
15:00 | 2021-01-02
13:30 | 2021-01-02
12:00 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website