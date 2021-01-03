فنون ومشاهير

للمرة الأولى "كارت" زفاف نادين الراسي.. حفل كبير في إهدن والهدايا نقدية وبالدولار! (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-780538-637452582822759496.jpg
Doc-P-780538-637452582822759496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الممثلة نادين الراسي نيّتها دخول القفص الذهبي مع خطيبها مجد دعبول في عام 2021، وكتبت تفاصيل دعوة الزفاف على "كارت" كبير أثناء إستضافة الاعلامي هشام حداد لها خلال سهرة ليلة رأس السنة على قناة الـ lbci.

 

وحدّدت نادين الراسي شهر أيار المُقبل كموعدٍ لزواجها من مجد دعبول، على ان يلي حفل الزفاف سهرة كبيرة للمدعوين في إهدن للاحتفال بدخولهما القفص الذهبي.

 

وتمنّت الراسي على سبيل المزاح أن تكون الهدايا نقدية وبالدولار.

 
المصدر: LBCI
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-01-02
21:00 | 2021-01-02
18:00 | 2021-01-02
17:46 | 2021-01-02
15:00 | 2021-01-02
13:30 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website