للمرة الأولى "كارت" زفاف نادين الراسي.. حفل كبير في إهدن والهدايا نقدية وبالدولار! (فيديو)

أعلنت الممثلة نادين الراسي نيّتها دخول القفص الذهبي مع خطيبها مجد دعبول في عام 2021، وكتبت تفاصيل دعوة الزفاف على "كارت" كبير أثناء إستضافة الاعلامي هشام حداد لها خلال سهرة ليلة رأس السنة على قناة الـ lbci.

وحدّدت نادين الراسي شهر أيار المُقبل كموعدٍ لزواجها من مجد دعبول، على ان يلي حفل الزفاف سهرة كبيرة للمدعوين في إهدن للاحتفال بدخولهما القفص الذهبي.

وتمنّت الراسي على سبيل المزاح أن تكون الهدايا نقدية وبالدولار.