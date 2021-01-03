فنون ومشاهير

أمل حجازي تشن هجوماً على الفنانين الذين أحيوا حفلات رأس السنة: بلا ضمير ويعبدون المال

Lebanon 24
03-01-2021 | 15:00
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انتقدت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الفنانين الذين أحيوا حفلات راس السنة في لبنان بظل الاعداد المخيفة لفيروس كورونا، واصفة إياهم بأنهم بلا ضمير وبلا انسانية ويعبدون المال.

 

وغرّدت أمل حجازي عبر حسابها على تويتر قائلة: "كل فنان اقام حفل في رأس السنة بظل كورونا وبظل الاعداد المخيفة التي يشهدها لبنان فهو بلا ضمير وبلا انسانية وعبداً للمال".

 

 

 

ونالت التغريدة نسبة عالية من التعليقات، فلاقت تفاعلاً ودعماً كبيراً من جهة، وانتقادات كثيرة من جهة من اعتبروا بأنها تقوم بتأجيج غضب الجمهور ضدّ الفنانين.

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