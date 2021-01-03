اليسا ترد على تصريحات الحرس الثوري الإيراني: وين رئيس الجمهورية شو هالفجور والوقاحة

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر رداً على تصريحات صدرت عن قائد في الحرس الثوري الايراني، قائلة: "الحرس الثوري الإيراني عم يقول إنو صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن وخطن الأمامي لمواجهة اسرائيل. وين رئيس الجمهورية من هالحكي؟ وين الدولة كلها من هالحكي؟ نحنا شو خصنا فيكن . اللي هل القد قوي يروح يحارب من عندو هوي شو هل الفجور وشو هل الوقاحة وشو انو مسؤولينا بلا شرف وبلا كرامة".

الحرس الثوري الإيراني عم يقول إنو صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن وخطن الأمامي لمواجهة اسرائيل. وين رئيس الجمهورية من هالحكي؟ وين الدولة كلها من هالحكي؟ نحنا شو خصنا فيكن . اللي هل القد قوي يروح يحارب من عندو هوي

شو هل الفجور و شو هل الوقاحة وشو انو مسؤولينا بلا شرف وبلا كرامة — Elissa (@elissakh) January 2, 2021