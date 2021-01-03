فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)

أثار الفنان السوري القدير جهاد سعد جدلاً واسعاً بعد اعلان تأييده المساكنة قبل الزواج، مؤكداً انه مرّ في هذه التجربة على الصعيد الشخصي، ولن يمانعها إذا ابنته ارادت عيشها.

وأشار إلى ان ابنته مريم ستتزوج قريباً، من دون ان يتمكن من حضور زفافها بسبب عدم حصوله على الفيزا، لافتاً الى انها اكتفت بإعلامه بتاريخ الحفل.

وقال خلال حلوله ضيف الإعلامية رابعة الزيّات في برنامج "شو القصة"، إنه عاش تجربة المساكنة لمدة 12 سنة مع فنانة مشهورة رافضاً ذكر اسمه والإفصاح عن هويتها.

وأوضح ان هذه التجربة حصلت بعد وفاة زوجته، لافتاً الى انه والشخصية المعروفة كانا يخططان للزواج إلا ان ظروف الحرب القاسية في سوريا منعتهما.

وأكّد تأثره بجميع الأديان السماوية والبوذية والهندوسية وحضارات الشرق القديم وديانات بابل وآشور والديانات الفرعونية.

وأضاف: "لا أفضل الإنسان الذي يمارس الكثير من الطقوس الدينية ويبتعد عن جوهر الإيمان، فالصلاة صلة مع الحق والطقوس في القلب، وأنا أنتمي إلى دين وديني هو ديانة الإنسان الموجودة داخل كل شخص، كما ذكر أنه يحترم كل إنسان له عقيدة لكنه غير متزمت لهذه العقيدة".