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هجوم عنيف ضد الأمير هاري وميغان ماركل.. ومطالبات بنزع القابهما الملكية

Lebanon 24
03-01-2021 | 23:30
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هاجم الإعلامي البريطاني بيرس مورغان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بشكل عنيف بعيد إطلاقهما الموقع الالكتروني الخاص بمؤسستهما Archewell ، متهماً الثنائي باستغلال القابهما الملكية في سبيل مصالحهما الشخصية، وداعياً الملكة اليزابيث الى تجريدهما منها.

 

ورداً على تعليق متابع له عبر شبكات التواصل الاجتماعي جاء فيه: "أنت حقًا لا تحبهما أليس كذلك؟"، أجاب مورغان: "بالطبع لا أحبهما .. هما يستغلان ألقابهما الملكية لتحقيق مكاسب تجارية ضخمة بينما لا يقومان بأي من واجباتهما كونهما عضوين في العائلة المالكة".

 

وكتب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل رسالة بمناسبة عام 2021 الجديد مع إطلاق الموقع الالكتروني لمنظمة "آرتشويل" التي تسعى لـ"بناء عالم أفضل" وفقا للزوجين.

 

وبدأت الرسالة بعبارة "أنا ابن أمي"وعلى خلفية صورة من طفولته محمولا فيها على كتفي والدته الراحلة الأميرو ديانا، وبجانبها ظهرت صورة أخرى لميغان مع والدتها خلال فترة الطفولة أيضا لتبدأ الرسالة بعبارة على لسان هاري وميغان: "أنا ابن أمي وأنا أم ابننا، نقدم لكم سويا منظمة أرتشويل"

 

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الأمير هاري سيعود للمملكة المتحدة للتفاوض على تمديد شروط الاتفاقية التي تخلى بموجبها الزوجان عن مهامهما الملكية وأطلقت عليها الصحافة البريطانية "ميغزيت " (Megxit)، في محادثات ذات طابع "أقلّ حدة"، إذ أشارت الصحيفة إلى إن الزوجين "حريصان على التمسك بألقابهما الملكية، رغم التزاماتهما التجارية المتزايدة في الولايات المتحدة".

 

وأضافت الصحيفة أن العائلة المالكة قد تعيد لهاري بعض مناصبه العسكرية، التي تم تجريده منها العام الماضي عند تخليه مع زوجته عن مهامهما الملكية.

المصدر: لها
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