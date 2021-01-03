فنون ومشاهير

بعدما قال في ناس جوعانة بسوريا.. توضيح من جورج وسوف: "اسمعوا صح"

Lebanon 24
03-01-2021 | 21:00
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أصدر الفنان جورج وسوف، أمس السبت، توضيحا بشأن تصريح أدلى به مؤخرا في لقاء تلفزيوني.

 

وأكد وسوف في بيان رسمي له أنه عندما رفض تحطيم الصحون في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه في ليلة رأس السنة لم يحدد أن السبب هو أن الناس في سوريا تعاني من الجوع، ولكن لتضامنه بشكل عام مع الجوعى حول العالم.

 

وقال: "موضوع رفضي لكسر الصحون بحلقة رأس السنة لأن في ناس جوعانة هذا الكلام صحيح، ولكن أنا ما حددت إن الناس بسوريا جوعانة، حديثي عن الإنسان يتخطى المكان، انا فنان بحس بالناس كلها، وعندما أغني لإسعادهم كلهم".

 

وأرفق جورج وسوف مع بيانه رابط للحلقة "لمين بحب يسمع صح"، بحسب تعبيره.

للشكر وللتوضيح:

https://t.co/9BW6DKA8Ae pic.twitter.com/7VJbhv8ELS

 

وأجرى جورج وسوف مقابلة تلفزيونية في سهرة رأس السنة مع فصائية "لنا" مع الإعلامي هشام حداد.

المصدر: سبوتنيك
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