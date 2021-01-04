بعد 4 أشهر من الغياب .. نيكول حجل تعود إلى الـ LBCI

عادت الإعلامية نيكول حجل إلى نشرة أخبار الـ LBCI بعد 4 أشهر من الغياب عن الشاشة بسبب مأساتها الأخيرة والتي أودت بحياة توأمها بسبب خطأ طبي.

ونشرت نيكول صورة عبر صفحتها الخاص على " تويتر " خلال نشرة الأخبار أرفقتها بتعليق : " ورجعت عال LBCI LEBANON بعد غياب دام ٤ أشهر... ٢٠٢٠ كانن سنة كتير قاسية عكلّ واحد منّا... ٢٠٢١ ورغم كلّ الصعوبات، نحنا جاهزين الا " .