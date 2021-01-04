فنون ومشاهير

لقاء مؤثر وأحضان بين تيم حسن ومنى واصف في عزاء حاتم علي (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2021 | 18:00
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انتشر بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سُجّل للممثلة السورية القديرة منى واصف والفنان تيم حسن خلال مراسم العزاء التي أُقيمت للمخرج السوري الراحل حاتم علي، حيث استقبل حسن الفنانة بالاحتضان طابعاً قبلة على رأسها.

 

وتناقل المقطع عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام"، وأثنى الكثيرون على مشهد التعاطف الذي يعيشه الفنانون السوريون منذ إعلان وفاة المخرج حاتم علي.

 

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وتعليقاً على ذلك، قالت واصف في حوار صحافي أُجري معها إنها "أشتهت الموت" بعد رحيل علي. وأضافت أن الحب لا يحتاج إلى الوساطات، وأن الناس يحبّون حين يقدّرون العمل والعطاء. واعتبرت أن لا خلاف على حاتم علي، وأنه ترك تاريخاً وكنوزاً متمنيةً لو أنه لم يمُت.

 

يُشار إلى أنه تم تسجيل العديد من المشاهد المؤثرة خلال مراسم الجنازة، وشوهد الكثير من الفنانين وقد بدت على وجوههم علامات التأثر الشديد ومنهم الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب والفنانة أمل عرفة والفنانة سلافة معمار. وفي المقابل، غاب نقيب الفنانين زهير رمضان، وعُلم من خلال أحد أعضاء النقابة أنه لم يتمكن من الحضور بسبب المرض.

 

 

المصدر: لها
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