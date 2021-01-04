أول فنان لبناني يتلقى لقاح كورونا: سلمت امري لله! (فيديو)

تلقّى الملحن سمير صفير لقاح كورونا من شركة (فايزر – بيونتيك) ليصبح أول فنان لبناني يتلقّى هذا اللقاح.

ونشر سمير عبر صفحته الخاصة على "تويتر" مقطع فيديو خلال تلقيه اللقاح حيث لم يكشف عن البلد الذي يتواجد فيه قائلاً: "احترم كل الاراء التي تحدثت عن لقاح كورونا " فايزر - بيونتيك " منهم من هو ضد اللقاح ومنهم من يفضل التريث لكي يرى نتيجة ما سيحصل للذين تلقحوا، انا قررت ان آخذ اللقاح بعد وقت من التفكير وسلمت امري لله وتوكلت عليه".