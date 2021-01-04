أول فنان لبناني يتلقى لقاح كورونا: سلمت امري لله! (فيديو)

احترم كل الاراء التي تحدثت عن لقاح كورونا " فايزر - بيونتيك " منهم من هو ضد اللقاح ومنهم من يفضل التريث لكي يرى نتيجة ما سيحصل للذين تلقحوا ، انا قررت ان آخذ اللقاح بعد وقت من التفكير وسلمت امري لله وتوكلت عليه . pic.twitter.com/TPYeZ9JCtJ
— SAMIR SFEIR (@sfeirsamir) January 4, 2021
احترم كل الاراء التي تحدثت عن لقاح كورونا " فايزر - بيونتيك " منهم من هو ضد اللقاح ومنهم من يفضل التريث لكي يرى نتيجة ما سيحصل للذين تلقحوا ، انا قررت ان آخذ اللقاح بعد وقت من التفكير وسلمت امري لله وتوكلت عليه . pic.twitter.com/TPYeZ9JCtJ