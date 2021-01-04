نقابة الفنانين نعت الياس الرحباني: أمير اللحن والوتر

نعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان الموسيقار الياس الرحباني، وجاء في النعي:



"مع فيض الاسى في القلوب، والحزن في العيون، تنعى نقابة الفنانين المحترفين في لبنان المبدع الكبير، فقيد لبنان، وسيد ساحات الابداع في الوطن العربي والعالم. أمير اللحن والوتر الموسيقار الياس الرحباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".