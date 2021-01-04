"ليكن الله معنا".. صدور نتيجة فحص الـpcr لهشام حداد بعد اصابة زوجته بكورونا (صورة)

أعلن الإعلامي اللبناني ومقدم برنامج "لهون وبس" على شاشة الـLBCI هشام حداد إصابته بفيروس كورونا. وكتب هشام حداد عبر خاصية الستوري على إنستغرام: "نتيجة فحصي إيجابية... ليكن الله معنا".



إشارة الى أن حداد كان قد أعلن يوم الأحد إصابة زوجته ومدبرة المنزل بالفيروس.