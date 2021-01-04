فنون ومشاهير

حبيب يونس في رثاء الياس الرحباني: "ما تخبّرو طير الوروار.. ما تخبّرو الضِّحكي أو النكتي قدَّيش نقصو"

Lebanon 24
04-01-2021 | 17:26
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بكلمات مؤثرة نعى الشاعر والصحافي والكاتب السياسي حبيب يونس، الموسيقار الراحل الياس الرحباني. ونشر عبر حسابه على "تويتر" هذه الكلمات مرفقة بصورة جمعته بالرحباني. وقال: 
 
 
ما تخبّرو طير الوروار، ولا حنّا السِّكران، ولا طاحون فيروز، ولا قناطر صباح.
ما تسألو عن قمر وديع بالدّار، ولا وين زهَّر الصَّيف وغنّى.
ما تهزّو كبوش التّوتي، ولا تبكّو عيون عمّي بو مسعود الكبار السود.
وقولو لـ اللي سرق المكاتيب يرجِّعن.
وما تخبّرو الضِّحكي أو النكتي قدَّيش نقصو.
"حبيبتي" قالت لـ "عازف اللَّيل" يدقّ آخر لحن: "دمي دموعي وابتسامتي"... وسمِعت سعيد عقل، من قبرو، عم يقول: إنَّك تحلم بلبنان، يعني إنَّك تعترف بعبقري موسيقى ورؤيا إسمو الياس رحباني.
يا صديقي الكبير... عاصي ومنصور رح يفتحولك بواب قلوبن ويحضنوك، اشتاقولك.  
ونحن رح نشتقلك. بخاطرك... اليوم إنت ما جيت، وبكرا نحن رايحين لعندك. 
حبيب يونس
 
وتوفّي الفنان الكبير، إلياس الرحباني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً. 
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