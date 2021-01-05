فنون ومشاهير

بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها الياس الرحباني

Lebanon 24
05-01-2021 | 09:00
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نعت الفنانة الكبيرة فيروز الموسيقار الراحل إلياس الرحباني بفيديو مؤثر عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بعد وفاته من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

 

ولقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.

 

 
 

وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وينتمي الراحل إلى عائلة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني.

 

وراكم إلياس الرحباني، وهو من مواليد 1938 في محافظة جبل لبنان، مسارا فنيا متنوعا ومتفردا، فمزج بين التلحين والتوزيع وكتابة الأغاني، كما كان قائد أوركسترا.

 

وشكل إلياس إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.

 

ودرس الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، وتلقى دروسا خاصة تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

 

كما تعاون مع فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".

المصدر: سكاي نيوز
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