جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)

نعى الفنان السوري جمال سليمان، الكاتب الكبير وحيد حامد، خلال مشاركته مع الاعلامية لميس الحديدي، مؤكدًا أن هذا الأسبوع شهد خسارة شخصين عظيمتين هما حامد والمخرج حاتم علي.

وتحدث في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "كلمة أخيرة" عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالراحل، لافتاً إلى أنه كان على تواصل متواصل معه حتى وإن لم يكن يجمعهما أي عمل فني، لافتاً إلى أنه كان يتواصل معه باستمرار للتحضير لمسلسله الجديد "سفربرلك"، مشيراً الى انهما اتفقا ان يلتقيا معاً ومع بعض النجوم مثل كندا علوش وعمرو يوسف على رأس السنة، للاحتفال معاً ونسيان السنة السيئة، وعند الصباح وصلني خبر رحيله".

وعن حالته الصحية، أكد النجم السوري أن الراحل تواصل قبل وفاته مع ابنه عمرو وأكد أنه "يعاني من وجع في الصدر قبل يومين ولكنه تساهل مع الأمر واعتبره برد خفيف"، ووجه رسالة لكل الجمهور بعدم الإستهانة بأي وجع أو مؤشر غير سليم لازم الإسراع لأن الإهمال لا ينفع.

وأكد سليمان أن "حزن الناس على المخرج الراحل خفف عنا الاحساس المرّ في الخسارة ويأتي في إطار كونه مخرجا عظيما ينتقي أفكاره والموضوعات المهمة للناس".

وتابع: "ما فيش عمل للراحل إلا وله قيمة فنية معينة، وليس صحيحًا أن أعماله ثقيلة ولا يهواها الكثير من شعوب المنطقة، والحقيقة أن رحيله وحزن الناس عليه يرد على ذلك ويؤكد احترامهم وحبهم لأعمال حاتم الفنية العظيمة".

وأضاف: "حاتم على كان راجل بياكل نفسه عشان الناس، وكان شخصية صارمة وصعبة في اللوكيشن، ويهتم بأدق التفاصيل لاحترامه للجمهور وخوفه من رد فعله، وكان بيقول الناس هتقول إيه لو شافوا المشهد ده بالشكل ده؟ واستطاع إمتاع الناس بدراما مهمة".