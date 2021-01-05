جيسيكا عازار مُصابة بكورونا وتوضح حقيقة تخالطها مع أصدقائها

كشفت الإعلامية جيسيكا عازار عن إصابتها بفيروس كورونا وعن تجربتها في الحجر المنزلي عبر حسابها الخاص على تويتر وقالت: "بليز ما حدا يحوّر كلامي بطريقة غير صحيحة، المقتطف اللي عم يتداول مجتزأ.. أنا مصابة بفيروس كورونا واخدي كل احتياطاتي ومنعزلة عن أهلي والعالم الخارجي من أكتر من اسبوع".

وأضافت جيسيكا: "الفرق انو بالمطرح اللي أنا موجودة فيه ناس غيري عندن كورونا وهنّي 8 من أصحابي. وبما انو دكتور عون، سمحلنا نتلاقى مع بعض كوننا positive، لأن هالشي بخفف عنا ألم وبحافظ ع صحتنا النفسية، نحنا عم نساعد ونخدم بعض لما نعرض حدا للعدوى".

وختمت عازار بالقول: "وهيدا الشي عم بقوينا ويهوّن علينا المرض. على كل حال شكراً لكل حدا اتمنى إلنا الشفاء والباقيين الله لا يجربكن لا بحالكم ولا بالناس اللي بتحبون الله يحمي الجميع من المرض الجسدي والمرض النفسي. وشكرا".