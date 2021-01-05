وديع الشيخ ينجو من الموت (صور)

أكدت معلومات لموقع "الفن"، أن الفنان اللبناني وديع الشيخ نجا فجراً من الموت خلال تمضيته بعض الوقت مع أصدقائه في مقهى معروف بالقرب من عين التينة، إذ إجتاحت سيارة بيضاء اللون عدداً من السيارات بالقرب من المقهى، وكانت سيارتان لوديع من بينها، ولولا العناية الإلهية لاكملت السيارة التي كان يقودها أحدهم بسرعة جنونية طريقها الى داخل المكان الذي كان يضم مجموعة من رواده.