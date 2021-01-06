ابنة شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة بصوتها.. شاهدوا كيف تغني

فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بتداول مقطع فيديو لابنتها هنا تظهر فيه وهي تغني باللغة الإنكليزية ، لتحدث ضجة، بين جمهور والدتها، حيث ظهرت وهي تغني بصوت جميل وعذب، لتفاجئ الجميع بصوتها، ليقارن متابعو شيرين بينها وبين ابنتها مؤكدين أنها تشبهها شكلًا وصوتًا.

يذكر أن شيرين طرحت أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" احتفالًا ببداية العام الجديد، وهي كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير.