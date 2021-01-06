يستدرج الفتيات الى منزله مستخدماً إسم هيفاء وهبي.. والاخيرة تحذّر!

لطالما كانت النجمة هيفاء وهبي محطّ الأنظار على مواقع التواصل الإجتماعي، وإسمها مُتداول بكثافة حتّى من خلال إقحامها بما لم تصرّح به مثلما حصل مؤخراً عبر فبركة صورةٍ معدّلةٍ لتعليق نُسب إليها، فسارعت إلى نفيه عبر حساباتها الرسميّة.

ويبدو أن استغلال إسم هيفاء وهبي أخذ منحاً مختلفاً هذه المرّة، بعدما كشفت إحدى الصفحات عن تواصل أحدهم مع شابات في رسائل على تطبيق إنستغرام والإدّعاء بأنه يقوم بتجارب أداء للتمثيل في فيلم من بطولة هيفاء، في محاولةٍ منه لاستدراجهن.

وحذّرت هيفاء وهبي عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام باللجوء إلى القضاء، فكتبت تحذيراً إلى كلّ من يدّعي أو ينتحل صفة أو يتحدّث بإسمها تحت طائلة الملاحقة القانونيّة.