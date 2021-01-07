فنون ومشاهير

توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها

Lebanon 24
07-01-2021 | 12:32
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فُجعت الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب بوفاة والدتها السيدة مي وديع سالم، جرّاء مضاعفات المت بها بعد خضوعها لعملية جراحية في منطقة الورك.

ونعت حرب والدتها الراحلة مؤكدة اعتذار العائلة عن إقامة عزاء بسبب تفشي فيروس كورونا، وجاء في النعي: "نظراً للظروف الراهنة وتماشياً مع تعاميم الكنيسة وتشكر كل من يشاركها الصلاة من منازلهم أو عبر الإتصال هاتفياً".
 
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