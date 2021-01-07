كاتب شهير عن جنازة حاتم علي: حفلت بالكثير من المنافقين ومستغلّي الحزن

أدلى الكاتب السوري بلال شحادات بتصريحات من العيار الثقيل عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، حيث أكّد نفاق بعض أهل الوسط الفني السوري، في خضم مأساة وفاة المخرج حاتم علي، قائلاً: "النفاق هو من أوسخ وأحقر وأنجس السلوكيات البشرية، خاصة في حالات الحزن والأسى..!". وأضاف: "كتير شي وسخ إنك تستغل حزن مجموعة أشخاص على فقدان حدا غالي عليهن كرمال تعمل سبق صحفي وإنت عم تبكي (دموع كاذبة طبعاً) وتهتم بالصورة يلي رح تتاخد إلك أكتر من تقديم العزاء لأهل الفقيد". وتابع: "يعني معقول يكون فيه أوسخ منك بهيك حالة..؟! معقول تستغل هيك ظرف كرمال تفرجي الناس قديشك حنون ومتعاطف مع الآخرين..!؟ وتكسب متابعين وفانزات أكتر..!!". واختتم بالقول: "يعني يا روحوا مارسوا طقس العزاء بصدق ونُبل.. يا خليكن ببيوتكن يقطع عمركن..!!".وجاء في التعليقات على منشور شحادات تأييد من خبيرة المكياج السورية وصاحبة الخبرة الطويلة في الدراما عبير قضماني التي كتبت: "للأسف كانوا كتار".